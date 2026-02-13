قصف بقذائف الهاون يطال منطقة شرق بعقوبة

شفق نيوز - ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بتعرض منطقة لقصف بـ4 قذائف هاون شرق بعقوبة، في حدث غير مسبوق منذ سنوات داخل المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "منطقة البدعة في أطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة شهدت الليلة الماضية سقوط 4 قذائف هاون مجهولة المصدر من دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف، أن"مناطق أطراف كنعان بدءاً من الغابات ووصولا لمنطقة قنبر والبدعة تشهد توترا أمنيا خلال الأيام الماضية بعدما شهدت هجوما مسلحا بقاذفة (أر بي جي 7) وأسلحة متوسطة".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه الى أن، "الأحداث التي تشهدها المنطقة يرجح أن تكون جنائية بسبب صراعات بين جهات هناك"، لافتا الى أن "ديالى لم تسجل سقوط قذائف هاون منذ نحو 4 سنوات".