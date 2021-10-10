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قصف بقذائف الهاون شمالي صلاح الدين وإغلاق مركز انتخابي جراء شجار مسلح بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T09:36:03+0000
قصف بقذائف الهاون شمالي صلاح الدين وإغلاق مركز انتخابي جراء شجار مسلح بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد بتعرض قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين لقصف بقذائف الهاون,

و سقطت أربع قذائف هاون في محيط مدينة بيجي دون اي اصابات او خسائر بشرية، وفقا للمصدر.

واكد المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث لم يؤثر على مجريات العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم.

إلى ذلك أغلقت السلطات الامنية، مركزا انتخابيا في محافظة ديالى جراء مشاجرة مسلحة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات الامنية اغلقت مركزا انتخابيا في مدرسة "الفارابي" في ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة بعد نشوب شجار مسلح بين انصار مرشحين تطور الى اطلاق نار دون أي إصابات.

واضاف المصدر ان القوات الامنية كثفت تواجدها في مكان الحادث، من دون الخوض بتفاصيل أخرى.

الحادث اكدته نقابة محاميي ديالى عبر بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وفي السياق أوقفت اللجنة القضائية في الكرخ بالعاصمة بغداد خمسة متهمين ثلاثة منهم في اليرموك واثنان في الغزالية يقومون بتمزيق البوسترات وصور المرشحين وفق م ٣٥ / اولا من قانون الانتخابات.

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