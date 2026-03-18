قصف بطيران مسيّر على برج مراقبة كويتي قرب الحدود العراقية

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، باستهداف برج مراقبة داخل الأراضي الكويتية بطائرات مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 طائرات مسيرة، استهدفت برج مراقبة كويتي، داخل الأراضي الكويتية".

وأضاف أن "الطائرات أطلقت من محافظة البصرة، حسب المعلومات الأولية".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا، أفاد قبل قليل، بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة أم قصر البحرية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاستهداف طال راداراً حكومياً تابعاً للقيادة البحرية، إلى جانب موقع الجمالونات الذي تستخدمه قوات أميركية داخل القاعدة".

وأضاف أن "المسيّرة التي كانت متجهة نحو موقع الجملونات لم تسقط عليه ولم يتعرض الموقع لأي ضرر"، مبيناً أن "إحدى المسيّرات سقطت على محطة تحلية مياه مجاورة، فيما سقطت أخرى على مرسى الزوارق داخل القاعدة".