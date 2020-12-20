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قصف الخضراء يستهدف مجمعاً سكنياً والكشف عن مكان الإنطلاق

Category: أمـن

Date: 2020-12-20T18:16:43+0000
قصف الخضراء يستهدف مجمعاً سكنياً والكشف عن مكان الإنطلاق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بسقوط صواريخ نوع كاتيوشا على مجمع سكني في المنطقة الخضراء ببغداد التي تعرضت لإستهداف لمحيط السفارة الامريكية.

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن قصفاً بخمسة صواريخ كاتيوشا استهدف الخضراء، منها سقطت بمحيط السفارة الأمريكية، كما تصدت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة "C-RAM" لصاروخين في الجو.

وبهذا الخصوص، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن احد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.

في وقت اكد فيه أن مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد، لم يشر بعد إلى وقوع خسائر بشرية.

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