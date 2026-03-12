قصف الحشد الشعبي يثير "استنكار" العمليات المشتركة

شفق نيوز- بغداد

أعربت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة تتابع "ببالغ القلق والاستنكار الاعتداءات الغاشمة والسافرة التي تعرض لها أبطال الحشد الشعبي وهم يؤدون واجباتهم الوطنية جنباً إلى جنب مع إخوانهم في قواتنا الأمنية".

وأضاف البيان أن "استمرار هذه التجاوزات والانتهاكات والعدوان الممنهج والمتكرر، وعدم تمييز الأهداف، من شأنه أن يسهم في خلط الأوراق وتهديد السلم المجتمعي وتقويض ركائز الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن تلك الهجمات تثير "حالة من الاستياء والسخط الكبيرين لدى أبناء الشعب"، مع تحميل الجهات المعتدية كامل المسؤولية عن تداعياتها.

وأشار البيان إلى أن آخر تلك الاعتداءات وقع فجر اليوم في محافظة كركوك ومنطقة عكاشات، بعد اعتداءات سابقة شهدها قضاء الصويرة ومواقع ومقرات مختلفة في البلاد.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن هذه الأفعال تمثل "خرقاً صارخاً للسيادة الوطنية واستهدافاً مباشراً لكرامة العراق"، فضلاً عن كونها تعدياً على القوات الأمنية التي التزمت، بحسب البيان، بأعلى درجات المهنية في حماية البلاد والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة بفضل تضحيات القوات بمختلف صنوفها.

وخلال اليومين الماضيين، تعرضت مقار للحشد الشعبي العراقي في مناطق متفرقة من البلاد، آخرها منطقة عكاشات في الانبار وكركوك لقصف جوي "مجهول" اسفر عن عشرات الضحايا .