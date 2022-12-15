"قصة حب" تنتهي بمأساة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بأن شخصاً أقدم على قتل شاب وفتاة بداعي "غسل العار".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب والفتاة كانا في أحد حقول تربية الحيوانات في قرية النسيم بقضاء المقدادية، حين فاجأهما الجاني بإطلاق النار عليهما من بندقية كلاشنكوف وفرّ إلى جهة مجهولة، ما أدى إلى مصرعهما على الفور".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الجريمة ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً للتوصل إلى الجاني"، مبيناً أن "دافع الجريمة هو (غسل العار) حيث أن الشاب سبق وأن تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات لكن تم رفضه".