"قصة حب" تتحول لجريمة اختطاف واغتصاب وسرقة في النجف

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في النجف، يوم الاثنين، عن تعرض فتاة شابة من محافظة بابل للاختطاف والاغتصاب والسرقة على يد شابين.

وفي تفاصيل القضية، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة من محافظة بابل هربت من منزلها في مدينة الحلة بعدما سرقت اموال ذويها البالغة 15 مليون دينار عراقي وحلي ذهبية تقدر بملايين الدنانير، بعد الاتفاق مع عشيقها النجفي".

وبين ان "الفتاة تم نقلها من الحلة بواسطة سائق أجرة لمدينة النجف، وعند وصولها للمحافظة تحول الحب إلى خطف ثم اغتصاب عدة مرات على يد شابين، وسرقة اموالها التي سرقتها من ذويها اضافة للحلي الذهبية، احدهما اوهمها بالحب".

واوضح المصدر، ان "قوة امنية خاصة داهمت اليوم مكان الخطف، واعتقلت احد الجناة، وقامت بتحرير الفتاة، فيما لاذ الجاني الاخر بالفرار إلى محافظة كركوك بحسب المعلومات الاولية للتحقيق".