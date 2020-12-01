قصة اختطاف مرعبة في كركوك استمرت 6 أشهر.. هذه تفاصيلها

شفق نيوز/ أفرج عناصر من تنظيم "داعش" عن شابين اختطفها جنوب محافظة كركوك مقابل مبالغ مالية كبيرة، فيما روى الضحايا قصة الاختطاف "المرعبة" التي استمرت ستة اشهر.

ويقول "ديلان طه" لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من تنظيم داعش اقدموا على اختطافه مع صديقه في منطقة حفتغار احدى قرى قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك"، مبيناً أن "حادثة الاختطاف حدثت قبل نحو 6 اشهر في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل".

وأضاف، أن "الخاطفين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين"، موضحاً أنه وصديقه "كانا يعملان حراساً لأبراج احدى شركات الاتصالات".

وعن تفاصيل الحادثة، يذكر طه أن "الخاطفين قاموا بربط اعينهم"، مشيرا إلى أن اعينهم لم تبصر إلا وهم في "مغارة بإحدى الصحارى".

ويشير الشاب طه إلى أنه وصديقه، "كانا يأكلان وجبة طعام واحدة في اليوم" موضحاً أن تناولهم لهذه الوجبة هي للحيلولة دون فقدان حياتهما"، لافتاً في ذات الوقت "كنا نستحم مرة في الاسبوع".

بدوره يقول والد ديلان طه، إن "عناصر داعش اختطفوا ابنه وصديقه يوم 25 ايار 2020، في مكان عملهما"، مبيناً أن الخاطفين اتصلوا هاتفياً بعد يومين وهم يتحدثون باسم ما يسمى بـ الدولة الاسلامية".

وأوضح أن الخاطفين طلبوا عبر ذلك الاتصال مبلغاً كبيراً من المال قدره 150 الف دولار أميركي"، مستدركاً "لم استطع أن ادبر المبلغ".

وتابع قائلاً "بعد 6 اشهر اتصل الخاطفون مرة ثانية، وطلبوا عشرين الف دولار عن كل شخص ليكون مجموع المبلغ 40 الف دولار".

وأشار إلى أن "الخاطفين هددوا بقتل ابنه وصديقهما في حال عدم الدفع"، موضحاً "أجبرت أنا ووالد صديق ابني ان ندفع المبلغ المطلوب".

وبين والد الشاب المختطف أن "الخاطفين اخلوا سبيل ابنه وصديقه، يوم امس الاثنين، في منطقة تدعى الزركة، بعد نحو خمس ساعات على تسليم المبلغ للخاطفين".