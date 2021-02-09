سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"قسد" تطيح بمسؤولين عن تنقل داعش بين العراق وسوريا

Category: أمـن

Date: 2021-02-09T17:00:51+0000
"قسد" تطيح بمسؤولين عن تنقل داعش بين العراق وسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بتمكن وحدات مكافحة الارهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إلقاء القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش، قال إنهما مسؤولان عن تنقل مسلحي التنظيم بين سوريا والعراق.

وقال المرصد في بيان، "داهمت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بحوامات للتحالف الدولي، عدة منازل في قرية تل مانخ بريف الشدادي التابعة للحسكة في شمال وشرق سوريا".

وأضافت أن تلك القوات "اعتقلت قياديين اثنين من داعش مسؤولين عن تنقل عناصر التنظيم بين سوريا والعراق، واقتيادهما إلى المراكز الأمنية في المنطقة".

ووفق المرصد فإن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، اعتقلت أمس الاثنين شخصا من قرية الحدادية بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة العمل بتهريب عوائل داعش من مخيم "الهول" بريف الحسكة.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، داهمت قوات سوريا الديمقراطية قرى التويمين وأم حامضة و تل الشاير وتل صفوك والدشيشة والعطشانة بريف الشدادي قرب الحدود السورية-العراقية بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت إثرها عشرات الأشخاص بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لداعش واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة.

related

هل عاد تنظيم داعش اقوى من عام 2014 بالعراق وسوريا؟ تقرير امريكي يجيب

Date: 2020-02-17 06:25:52
هل عاد تنظيم داعش اقوى من عام 2014 بالعراق وسوريا؟ تقرير امريكي يجيب

التحالف الدولي يعلن تنفيذ 32 عملية في العراق وسوريا اطاحت بـ41 داعشيا

Date: 2020-10-16 09:19:31
التحالف الدولي يعلن تنفيذ 32 عملية في العراق وسوريا اطاحت بـ41 داعشيا

البنتاغون: داعش عاود الظهور و عزز قدراته في العراق لثلاثة اسباب

Date: 2019-08-07 07:35:10
البنتاغون: داعش عاود الظهور و عزز قدراته في العراق لثلاثة اسباب

القبض على أُسر داعشية تسللت الى العراق عبر سوريا

Date: 2020-10-16 12:57:44
القبض على أُسر داعشية تسللت الى العراق عبر سوريا

القوات النرويجية: داعش ينقل القتال من سوريا للعراق ويزداد قوة من ناحيتين

Date: 2020-05-13 16:53:08
القوات النرويجية: داعش ينقل القتال من سوريا للعراق ويزداد قوة من ناحيتين

أستراليا تقترح قانوناً للتعامل مع 230 مواطناً قاتلوا في العراق وسوريا

Date: 2019-07-04 15:35:19
أستراليا تقترح قانوناً للتعامل مع 230 مواطناً قاتلوا في العراق وسوريا

امريكا تحذر من هجمات "الذئاب المنفردة" لداعش في بلدان بينها العراق

Date: 2019-11-01 19:20:23
امريكا تحذر من هجمات "الذئاب المنفردة" لداعش في بلدان بينها العراق

داعشيتان تحاولان قتل عراقي في مُخيم الهول

Date: 2019-09-11 15:29:02
داعشيتان تحاولان قتل عراقي في مُخيم الهول