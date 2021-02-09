"قسد" تطيح بمسؤولين عن تنقل داعش بين العراق وسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بتمكن وحدات مكافحة الارهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إلقاء القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش، قال إنهما مسؤولان عن تنقل مسلحي التنظيم بين سوريا والعراق.

وقال المرصد في بيان، "داهمت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بحوامات للتحالف الدولي، عدة منازل في قرية تل مانخ بريف الشدادي التابعة للحسكة في شمال وشرق سوريا".

وأضافت أن تلك القوات "اعتقلت قياديين اثنين من داعش مسؤولين عن تنقل عناصر التنظيم بين سوريا والعراق، واقتيادهما إلى المراكز الأمنية في المنطقة".

ووفق المرصد فإن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، اعتقلت أمس الاثنين شخصا من قرية الحدادية بريف الحسكة الجنوبي، بتهمة العمل بتهريب عوائل داعش من مخيم "الهول" بريف الحسكة.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، داهمت قوات سوريا الديمقراطية قرى التويمين وأم حامضة و تل الشاير وتل صفوك والدشيشة والعطشانة بريف الشدادي قرب الحدود السورية-العراقية بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت إثرها عشرات الأشخاص بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لداعش واقتادتهم إلى مراكزها الأمنية في المنطقة.