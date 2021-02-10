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"قسد" تسلم العراق 100 عنصر من المقاتلين بتنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2021-02-10T16:21:27+0000
"قسد" تسلم العراق 100 عنصر من المقاتلين بتنظيم داعش

شفق نيوز/ تسلم العراق، يوم الأربعاء، 100 عنصر بتنظيم داعش كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية- قسد-.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن تسيلم الإرهابيين وجميعهم عراقيون تم عبر منفذ ربيعة الحدودي، وتسلمتهم قوة مشتركة من وزارتي الداخلية والدفاع العراقية، وقامت بنقلهم إلى مدينة الموصل وتسليمهم إلى استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى للتحقيق معهم ومن ثم عرضهم للمحاكمة.

وأضاف أن ذلك جاء بتنسيق مشترك تم في وقت سابق بين قيادة عمليات غرب نينوى وبين قوات سوريا الديمقراطية التي اعتقلتهم في اوقات سابقة داخل الأراضي السورية.

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