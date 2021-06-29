"قسد" تتحرك على خلفية قصف قاعدة أمريكية عبر "ميلشيات إيران"

شفق نيوز/ أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، يوم الثلاثاء، أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الأمنية على خلفية الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا.

وقالت قسد "مساء أمس الساعة ٠٧:٤٥ بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعرضت قواعد عسكرية متقدمة تابعة لقواتنا لمحاربة داعش في منطقة حقل العمر بريف دير الزور إلى هجمات صاروخية خطيرة.".

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية فقط.

وأشارت قسد إلى أنها نفذت عدة عمليات احترازية في المناطق المحيطة منعاً لأي تحركات قد تقوم بها خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وتعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في نطاق حقل العمر النفطي بريف دير الزور (شرق سوريا) لقصف صاروخي، مساء الاثنين مصدرها مواقع لفصائل مقربة من إيران في محيط بلدة الميادين غربي نهر الفرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويأتي القصف بعد ساعات من توعد "كتائب حزب الله" بالرد على مقتل 4 من مقاتليها إثر غارات أمريكية على منشآت على الحدود العراقية - السورية، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "مليشيات تستخدمها في هجمات الطائرات دون طيار ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية".

في وقت لاحق، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، واين ماروتو، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لـ"هجمات صاروخية متعددة"، نافيًا وجود إصابات، بحسب تغريدة للمتحدث عبر تويتر.