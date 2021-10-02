شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، قرب نشر قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة عند "الخط الازرق"، الذي يفصل قوات اقليم كوردستان والقوات الاتحادية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تنسيقاً عالياً بين قيادة العمليات المشتركة واقليم كوردستان"، مبيناً أن هذا التعاون "أفضى عن تشكيل لواءين مختلطين من الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لشغل المناطق ذات الاهتمام المشترك التي تسمى الخط الازرق الذي يفصل قوات الاقليم والقوات الاتحادية".

وبيّن الخفاجي، أن "هذه القوات لن تنشر في المناطق المتنازع عليها بالمناطق الحدودية بين حدود الاقليم والمناطق الاتحادية"، مشيراً إلى أن "هذه المناطق يستغلها عناصر تنظيم داعش، ولهذا مهمة القوات المشتركة من الجيش والبيشمركة سد الثغرات في هذه المناطق، التي يستخدمها الدواعش لشن بعض عملياتهم الارهابية".

وأضاف الخفاجي، أن "اللواءين سيكونان تحت امرة وزارة الدفاع، وتم الاتفاق على اسمائهما وننتظر المصادقة على تلك التسميات، من اجل بدء تسليحهما وتجهيزهما وتدريبهما"، مبيناً أن "الأيام القليلة القادمة سوف تشهد نشر اللواءين، وهذا الأمر يحقق التعاون الامني العسكري بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان من خلال فتح المراكز المشتركة من اللواءين".