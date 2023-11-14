قرب بغداد.. سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة مدني خلال هجوم هو الثاني لعناصر داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسقوط جندي عراقي ضحية خلال هجوم من عناصر يعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، الهجوم وقع عندما تعرض المسلحون على مرابطة للجيش العراقي ضمن منطقة حي الرسالة في الطارمية، وأوقعوا نائب ضابط ضحية واصابة شخص مدني بالقرب من مكان الحادث.

لم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

يأتي الحادث بعد وقت قصير من هجوم مماثل استهدف نقطة مرابطة للجيش العراقي في أطراف ناحية بني سعد 20كم جنوب غرب بعقوبة، الذي تسبب بإصابة جندي.