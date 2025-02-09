قرار "مفاجئ" بإعفاء قائد عمليات محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأحد، بإعفاء قائد عمليات ميسان، اللواء عبد الحسين الخزعلي من منصبه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بصدور قرار بإعفاء قائد عمليات ميسان اللواء عبد الحسين الخزعلي من منصبه.

وأضاف، كما صدر قرار بتعيين اللواء الركن جليل الشريفي بدلاً عنه.

دون ذكر المزيد من التفاصيل وأسباب هذا التغيير.

وفي تطور لاحق وتأكيداً لقرار الإعفاء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن لقاء رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم، بقائد عمليات ميسان اللواء الركن جليل عبد الرضا، بمناسبة تسنم منصبه الجديد، بحضور قائد القوات البرية.

وبحسب البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد قدم رئيس الأركان التهاني وتمنى له النجاح والموفقية في عمله، مبدياً جملة من التوجيهات والتوصيات للنهوض بكل مفاصل القيادة وتشكيلاتها بما يخدم تطلعات المؤسسة العسكرية.

دون ان يفصح البيان عن المنصب الجديد الذي تولاه عبد الرضا.