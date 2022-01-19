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قرار امني يسمح بتجول اصحاب دراجات "الدلفري" في جميع الاوقات

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T17:06:42+0000
قرار امني يسمح بتجول اصحاب دراجات "الدلفري" في جميع الاوقات

شفق نيوز/ استنثى قرار امني جديد صدر، مساء الاربعاء، اصحاب الدراجات النارية "الدلفري" من قرار سابق قضى بمنعهم من التجول مساء.

وقالت خلية الاعلام الامني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأوامر صدرت الى جميع القطعات الامنية وفي مختلف المحافظات بالسماح لاصحاب الدراجات النارية الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات "الدلفري" السير في الشوارع وفتح المجال لهم وفي مختلف الأوقات وعدم التعرض لهم او محاسبتهم في الوقت الحالي.

والاثنين 17 كانون الثاني الجاري، وجهت مديرية المرور العامة، بـ"المنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية بأنواعها كافة المسجلة وغير المسجلة، من  الساعة (6) مساءً والى الساعة (6) صباحاً من كل يوم".

 

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