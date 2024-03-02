قرابة 150 عائلة "داعشية" تستعد لمغادرة مخيم الهول باتجاه العراق

شفق نيوز/ كشف النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم السبت، عن استعداد 150 من "عائلات تنظيم داعش" لمغادرة مخيم الهول السوري باتجاه مخيم الجدعة العراقي في الموصل.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع نقل 150 عائلة من عائلات داعش خلال الايام القليلة المقبلة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل".

وأوضح أن "العائلات سيتم تدقيقها امنيا فور دخولها الى نينوى عبر منفذ ربيعة الحدودي وسيتم نقلها بحراسة مشددة الى مخيم الجدعة".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم ايضا مناصرين للتنظيم الإرهابي، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

ويقول مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن "هدف العراق هو غلق هذا المخيم، لأن بقاءه سيجعل منه مدرسة لجيل جديد من الدواعش"