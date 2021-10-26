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قذيفة هاون تنهي حياة شرطي في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T07:21:27+0000
قذيفة هاون تنهي حياة شرطي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بوفاة شرطي متأثرا بجراحه اثر هجوم بقذيفة هاون استهدف محكمة في  المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في حماية المنشآت FBS توفي، اليوم، متأثراً بجراحه جراء سقوط قذيفة هاون استهدفت، أمس، محكمة ناحية أبي صيدا، (30 كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف المصدر، أن "الأهالي يعدون لتظاهرة احتجاجية على خلفية سقوط قذيفة هاون على المحكمة، واليت تسببت بإصابة شرطي بجروح بليغة وإصابة اثنين من المدنيين".

وتشهد ناحية أبي صيدا هجمات وحوادث أمنية متفرقة بسبب نزاعات عشائرية ووجود بؤر لتنظيم "داعش" في بساتينها وقراها الزراعية.

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