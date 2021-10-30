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قذائف هاون تنهمر على قرية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T18:10:40+0000
قذائف هاون تنهمر على قرية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط قذائف هاون مساء يوم السبت على إحدى القرى الواقعة جنوب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خمس قذائف هاون سقطت على قرية (الجديدة) جنوبي ناحية بهرز (٩ كم جنوب بعقوبة) دون أي خسائر أو اصابات بشرية".

وأكد المصدر أن "مصدر القذائف مجهول وسط ترجيحات بضلوع داعش بإطلاقها"، مضيفا أن "قوات أمنية شنت حملة تمشيط بحثا عن مصادر اطلاق القذائف".

وتتعرض الكثير من القرى الساخنة في ديالى لهجمات مستمرة بقذائف الهاون غالبا ما تشنها عناصر داعش أو جماعات مسلحة أخرى.

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