قذائف هاون تتساقط على قرية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاربعاء، بسقوط قذائف هاون على قرية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا ثلاث قذائف هاون تجاه قرية زاغنية التابعة لناحية العبارة، (15 كم شمال شرق بعقوبة"، مبيناً أن "مصدر اطلاق القذائف كان من قرية بودجة شمال شرق الناحية".

وأضاف المصدر، أن "القذائف الحقت أضراراً مادية بسيطة بجدران احد المنازل دون حدوث خسائر بشرية"، موضحاً أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وشنت حملة بحث عن مصادر اطلاق الهاونات في محيط قرية زاغنية".

وتشهد قرى ناحية العبارة هجمات وحوادث امنية مستمرة بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة ووجود مسلحين في القرى الزراعية والبساتين الكثيفة، وقد سجلت خلال العام الحالي اكثر من 30 هجوماً اوقعت عشرات الضحايا بين صفوف المدنيين والاجهزة الامنية.



