قذائف داعش تطال 5 أطفال شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الاثنين بإصابة 5 أطفال بجروح جراء الهجوم الذي شنه داعش بقذائف الهاون على قرية بناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "5 اطفال اصيبوا بجروح طفيفة جراء تطاير شظايا وحصى في المواقع التي سقطت فيها قذائف هاون أطلقها مسلحو داعش على قرية الاصلاح (15 كم شمالي جلولاء)".

وأضاف المصدر أن "الفرق الصحية قدمت الاسعافات اللازمة للأطفال المصابين"، منوها إلى أن "جميع الاصابات بسيطة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الاثنين، بسقوط عدة قذائف هاون، أطلقها مسلحو داعش، على قرية واقعة شمالي ناحية جلولاء.

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من ذات العام.



