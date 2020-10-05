سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

قذائف داعش تطال 5 أطفال شمالي ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T17:26:13+0000
قذائف داعش تطال 5 أطفال شمالي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الاثنين بإصابة 5 أطفال بجروح جراء الهجوم الذي شنه داعش بقذائف الهاون على قرية بناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "5 اطفال اصيبوا بجروح طفيفة جراء تطاير شظايا وحصى في المواقع التي سقطت فيها قذائف هاون أطلقها مسلحو داعش على قرية الاصلاح (15 كم شمالي جلولاء)".

وأضاف المصدر أن "الفرق الصحية قدمت الاسعافات اللازمة للأطفال المصابين"، منوها إلى أن "جميع الاصابات بسيطة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الاثنين، بسقوط عدة قذائف هاون، أطلقها مسلحو داعش، على قرية واقعة شمالي ناحية جلولاء.

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من ذات العام.


related

قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

Date: 2020-10-05 15:30:17
قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

داعش يشن هجوما على القوات العراقية في ناحية جلولاء

Date: 2020-02-19 06:12:44
داعش يشن هجوما على القوات العراقية في ناحية جلولاء

داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

Date: 2020-09-05 16:51:05
داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

ضربة جوية تفتك باثنين من قادة داعش شمال بغداد

Date: 2020-08-22 20:54:05
ضربة جوية تفتك باثنين من قادة داعش شمال بغداد

سقوط ضحية من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2020-05-03 20:15:13
سقوط ضحية من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش جنوب غرب كركوك

مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-07 10:43:49
مقتل واصابة خمسة عناصر من الحشد بهجوم لداعش في كركوك

السلطة القضائية تكشف عن مجموعة لداعش اعدت لحرق حقول نفطية بالعراق

Date: 2019-06-27 10:40:07
السلطة القضائية تكشف عن مجموعة لداعش اعدت لحرق حقول نفطية بالعراق

بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك

Date: 2019-09-17 14:27:07
بعد قتل اولاده الثلاثة بمعركة .. القبض على مسؤول شرعي لداعش بكركوك