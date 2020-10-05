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قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

Category: أمـن

Date: 2020-10-05T15:30:17+0000
قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين بسقوط عدة قذائف هاون، أطلقها مسلحو داعش، على قرية واقعة شمالي ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "داعش هاجم قرية الاصلاح (15 كم شمال مدينة جلولاء) بقذائف الهاون ما اسفر عن أضرار مادية بأحد الاسواق الشعبية والمحال التجارية دون أي وقوع إصابات بشرية".

وتابع المصدر أن "قوات الجيش ردت على عناصر داعش بقصف بالهاون والاسلحة المتوسطة"، مؤكدا ان "الوضع تحت السيطرة وان المهاجمين لاذو بالفرار"

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين الثاني من ذات العام.



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