قدمن من بغداد.. اعتقال 3 فتيات على موعد مع شخص جنوبي العراق

شفق نيوز / سجلت محافظة ذي قار، يوم الاثنين، عدداً من الحوادث الأمنية بينها اعتقال 3 فتيات قادمات من العاصمة بغداد، وجرح منتسب أمني أثناء اعتقال تاجر مخدرات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية أوقفت 3 فتيات أعمارهن دون 20 عاماً بأحد سيطرات مداخل مدينة الناصرية قادمات من العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "التحقيق مع الفتيات أثبت أنهن قادمات لغرض موعد مع شخص في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "فريق عمل جرى تشكيله لاستدراج الشخص المطلوب وتم اعتقاله بوقت لاحق من اليوم، حيث سيتم عرضهم على أنظار القاضي المختص لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

وأضاف المصدر، أن "فتاة تبلغ من العمر 22 عاما أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حجاب داخل منزلها بمنطقة الجمعية في قضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت للانتحار، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي قضاء الشطرة، دخلت قوة أمنية باشتباك مع تاجر مخدرات مطلوب وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب المصدر.

ولفت المصدر، إلى أن "الحادث انتهى بمحاصرة المتهم داخل منزله واعتقاله"، مشيراً إلى أن "أثناء محاولة إلقاء القبض على المتهم وبعد اقتحام المنزل تمكن من إصابة عنصر أمن بآلة جارحة كانت بحوزته".