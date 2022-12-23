قدمت النجف بحثاً عن أبنتها المختطفة .. مقتل امرأة كربلائية رميا بالرصاص

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة من أهالي محافظة كربلاء رميا بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة من اهالي محافظة كربلاء قدمت للنجف بحثا عن ابنتها المخطوفة في النجف تعرضت لإطلاق نار في الرأس أدى لمقتلها على الفور"، مشيراً إلى ان "عملية القتل أشبه بطريقة تنفيذ الاعدام لها".

وبين المصدر، ان " الحادث وقع قرب شارع الامام علي عليه السلام المتجه لمحافظة كربلاء"، لافتا إلى ان " التحقيقات الأولية في الحادث تشير الى ان له توابع تتعلق بالشرف، حيث تم اعتقال الجاني".

في غضون ذلك أعلن قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، عن ملابسات حادث قتل شخص ورمي جثته في مستشفى بعقوبة العام.

وأوضح اللواء الزبيدي في بيان اليوم، أن كشف الجريمة كان فور وقوع الحادث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتعميم أوصاف المتورط بجريمة القتل ومطاردته مما اضطر الى تسليم نفسه لأحد المراكز الأمنية في بعقوبة.

وشدد على سرعة الإجراءات التحقيقية وكشف كل من تورط بهذه الجريمة النكراء للقصاص منهم من خلال تقديمهم للقضاء.