قتيل و7 جرحى بمشاجرة مسلحة "عنيفة" قرب مدينة بعقوبة في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح، إثر مشاجرة مسلحة عنيفة اندلعت على طريق (بعقوبة - عبد الله بن علي) قرب جسر الجورجية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً، مشيراً إلى أنه تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن أسباب ودوافع المشاجرة لم تُشخّص لغاية الآن، مؤكداً أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً عاجلاً بالحادث للوقوف على ملابساته واعتقال المتورطين.