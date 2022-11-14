قتيل ومصاب بمشاجرتين والعثور على جثة مجهولة في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص وإصابة آخر، في مشاجرتين منفصلتين، فضلاً عن العثور على جثة رجل مجهولة الهوية في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين شخصين تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (المسدس) ضمن منطقة الدولعي ما أدى إلى مقتل أحدهم متأثراً بجراحه، قبل أن تعتقل قوات الأمن الثاني".

وفي مشاجرة أخرى، أضاف المصدر، أنها وقعت في حي الجهاد، بين مجموعة أشخاص مع منتسب في وزارة الداخلية أثناء الإجازة، تطورت إلى استخدام إطلاق النار ما أدى إلى إصابة المنتسب بجروح، وتم تقديم شكوى ضدهم كونهم معرفين لديه.

إلى ذلك، عثرت قوات الأمن، على جثة شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر ٥٠ سنة، ضمن منطقة الحرية الأولى.

وذكر المصدر، أن "الوفاة قضاء وقدر، وفق المعلومات الأولية، وأن الحديث عن حادث جنائي، غير صحيح".