سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيل وغريق وصرعى في ثلاث محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-08-20T10:16:51+0000
قتيل وغريق وصرعى في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / أفادت ثلاثة مصادر أمنية، يوم السبت، بمقتل شخص وغرق آخر، ومصرع اثنين نتيجة حوادث متفرقة في ثلاث محافظات عراقية.

وأخبر مصدر في ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم ضد مواطن واقف بقرب منزله في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة واردوه قتيلا على الفور"، لافتاً إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار لجهة مجهولة، ودوافع الهجوم لم تعرف لغاية الآن".

وأضاف المصدر، أن ذي قار شهدت أيضاً "حادث حريق أصاب محل تصليح عجلات صالون وسط مدينة الناصرية، أدى إلى احتراق المحل بالكامل"، مشيراً إلى أن "التحقيقات تؤكد أن الحادث وقع بفعل فاعل".

وفي كربلاء، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع على طريق (كربلاء – نجف) قرب عامود 231 أودى بحياة شخصين فيما أصيب آخر بجروح حرجة".

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في محافظة النجف، للوكالة، أن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً قضى غرقاً في شط الكوفة"، مؤكداً أن "هذه ثالث حالة غرق في المحافظة خلال شهر واحد".

related

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

مقتل شخص بنزاع واعتقال موظف بارز وتاجر مخدرات يهاجم الأمن بقنبلة بحوادث في العراق

Date: 2022-08-18 09:08:31
مقتل شخص بنزاع واعتقال موظف بارز وتاجر مخدرات يهاجم الأمن بقنبلة بحوادث في العراق

انتحار شاب وغرق آخر والإطاحة بقاتل وتاجر مخدرات في محافظتين

Date: 2022-06-01 19:37:27
انتحار شاب وغرق آخر والإطاحة بقاتل وتاجر مخدرات في محافظتين

في محافظتين عراقيتين.. اشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات وإعادة يد مبتورة

Date: 2021-08-29 12:08:46
في محافظتين عراقيتين.. اشتباك مسلح عنيف مع تاجر مخدرات وإعادة يد مبتورة

مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

Date: 2022-01-11 19:30:01
مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

البرلمان يوجه لجنة بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً

Date: 2019-12-01 13:43:26
البرلمان يوجه لجنة بالتحرك صوب ذي قار والنجف فوراً

مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين

Date: 2022-02-28 19:14:30
مقتل فتاة على يد ابن عمها واعتقال 4 متهمين في مدينتين عراقيتين