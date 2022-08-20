قتيل وغريق وصرعى في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / أفادت ثلاثة مصادر أمنية، يوم السبت، بمقتل شخص وغرق آخر، ومصرع اثنين نتيجة حوادث متفرقة في ثلاث محافظات عراقية.

وأخبر مصدر في ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم ضد مواطن واقف بقرب منزله في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة واردوه قتيلا على الفور"، لافتاً إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار لجهة مجهولة، ودوافع الهجوم لم تعرف لغاية الآن".

وأضاف المصدر، أن ذي قار شهدت أيضاً "حادث حريق أصاب محل تصليح عجلات صالون وسط مدينة الناصرية، أدى إلى احتراق المحل بالكامل"، مشيراً إلى أن "التحقيقات تؤكد أن الحادث وقع بفعل فاعل".

وفي كربلاء، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "حادثاً مرورياً وقع على طريق (كربلاء – نجف) قرب عامود 231 أودى بحياة شخصين فيما أصيب آخر بجروح حرجة".

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في محافظة النجف، للوكالة، أن "شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً قضى غرقاً في شط الكوفة"، مؤكداً أن "هذه ثالث حالة غرق في المحافظة خلال شهر واحد".