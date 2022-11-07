قتيل وجريح إثر خلافات مالية وميراث في بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر، نتيجة مشاجرة وخلافات عائلية ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين شخصين تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن منطقة حي الجهاد غربي العاصمة، ما أدى إلى مقتل شخص بعد إصابته بطعنات سكين في منطقة الرقبة وبعض أماكن الجسد، والمعلومات تشير إلى أن الحادثة حصلت بسبب ديون مالية".

وأضاف أن "خلافات عائلية بين أولا عم (على ورث) تطورت إلى مراقبة أحدهم أثناء خروجه من المنزل بدراجه ستوته وقاموا برميه بإطلاقات نارية ورمانة يدوية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ضمن منطقة الشيشان شرق العاصمة".