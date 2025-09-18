ديالى والبصرة .. قتيل وجريح إثر انفجار "جسم غريب" واغتيال ضابط بالبحرية العراقية

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر إثر انفجار جسم غريب داخل موقع طمر صحي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جسم غريب يشتبه بأنه عبوة ناسفة او لغم انفجر في موقع طمر صحي على شخصين يعملان في نبش النفايات وجمع المعادن منها في جبل يستخدم كموقع للطمر في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الحادث أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح بليغة وكلاهما من اهالي منطقة حمرين ضمن اطراف ناحية السعدية".

وفي السياق شهدت محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق حادثاً أمنياً، حيث تعرض ضابط يعمل موظفاً في النقل البحري للاغتيال على يد مسلحين مجهولين قرب تقاطع غرفة التجارة وسط مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الضابط كان يقود سيارة دفع رباعي، وسط البصرة، وأطلق عليه المسلحون النار مباشرة، مما أسفر عن وفاته في الحال".

وأضاف، إن "الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها للقبض على الجناة وتحديد دوافع الحادث، من دون ذكر مزيد من التفاصيل".