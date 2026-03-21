قتيل وجريح باستهداف عجلة مدنية شمال كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة آخر جراء هجوم مسلح استهدف عجلة مدنية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية من نوع (أوبل) حمراء اللون، أثناء سيرها على الطريق الحولي مقابل منطقة (جبل بور) شمالي كركوك".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد ركاب العجلة في الحال، فيما أُصيب شخص آخر كان برفقته بجروح متفاوتة، نُقل على إثرها إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الملح".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً في محيط الحادث، وشرعت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الهجوم والجهة التي تقف وراءه، فيما نُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".