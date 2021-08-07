قتيل وجريح بنزاع ذي قار والموافقة على تدخل المقاتلات الحربية لفض النزاعات العشائرية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، حازم الحجامي، اليوم السبت، عن مطالبته باستخدام الطائرات العسكرية لفض النزاعات العشائرية في القضاء.

وقال الحجامي لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري الذي اندلع في ساعة متأخرة من ليل أمس، انتهى فجر اليوم بحدود الساعة الرابعة وأستُخدمت فيه أسلحة ثقيلة"، لافتا إلى أن "النزاع انتهى بقتيل في الثلاثينات من عمره وجريح واحد".

وتابع قائممقام العكيكة، بالقول إن "القتيل ليس من أطراف المعركة وإنما كان مساندا لأحد الأطراف المعنية بالنزاع والدلائل الأولية تشير إلى أنه قتل بهاون".

وأضاف، أن" إدارته قدمت طلبا للمحافظ ووافق عليه بشأن استخدام طائرات مقاتلة في فض النزاعات المسلحة المقبلة في القضاء، كونها تتسبب برعب للأهالي، حيث يستخدم فيها اسلحة ثقيلة، فضلا عن إرسال قوات مشتركة لفض أمر النزاع الشائك الذي حصل فجر اليوم والمستمر منذ أكثر من شهرين".

وكان مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في وقت سابق من اليوم، بتجدد نزاع عشائري طاحن جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر وكالة "شفق نيوز"، إن " نزاعا عشائريا وقع بقضاء العكيكة جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (الزرگان وال شميس) وهو المرة الثالث يتجدد بين الطرفين على خلفية حادثة قتل حدثت قبل أكثر من 50 يوما".

وبين المصدر، أن " النزاع استخدمت فيه أسلحة ثقيلة (كالهاونات)، فضلا عن سقوط جريح واحد حتى الآن"، لافتا إلى أن" القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع بسبب استخدام قناصات بعيدة المدى، من قبل الطرفين إضافة الى الهاونات".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.