قتيل وجريح بليلة مشحونة في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة أخر بشجارين مسلحين جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحاً اندلع بين اولاد عم في قرية السحالات بقضاء سوق الشيوخ، حيث أدى لمقتل شخص بعدما اصيب بـ4 رصاصات في جسده"، لافتا إلى ان "دوافع اندلاع الشجار المسلح بين الطرفين لم تعرف لغاية الآن".

واضاف المصدر، ان "شجارا مسلحا اخر اندلع بناحية العكيكة بين طرفين، وادى لاصابة شخص واحد بعدة طعنات سكين حادة تم نقله على اثرها للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".