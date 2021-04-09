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قتيل وجريحان في نزاع عشائري جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T09:35:02+0000
قتيل وجريحان في نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوقوع نزاع عشائري بين قضاءي الاصلاح وسيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " نزاعا عشائرياً وقع بين عشيرتي الرميض التابعة لقضاء الإصلاح، والسوالم التابعة لقضاء سيد دخيل بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".

وبين المصدر، أن " النزاع العشائري كان عبارة عن كمين نصبه أفراد من عشيرة الرميض لأفراد من عشيرة السوالم، فوقع به أفراد الرميض وقتل منهم شخص وأصيب أثنان آخران ".

وأضاف، أن" الأجهزة الأمنية في المحافظة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما تم نقل الجرحى إلى المشفى لتلقي العلاج ".

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