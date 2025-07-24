قتيل وجريحان في اشتباك مسلح مع مطلوبين بميسان

شفق نيوز - ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص احدهم عنصر في الجيش العراقي خلال اشتباك مسلح اندلاع مع مطلوبين في محافظة ميسان.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قوة عسكري خرجت بواجب تفتيش في منطقة "الهدام" بميسان للبحث عن مطلوبين للقضاء وعن الأسلحة غير المرخصة ليحدث شجار بين الجيش وعدد من أفراد عشرة يقطنون تلك المنطقة ويتطور إلى إطلاق نار متبادل بين الجانبين.

وبيّن أن، الاشتباك أدى الى مقتل أحد أفراد العشيرة وجرح اثنين احدهما عنصر من القوة العسكرية المنفذة للواجب، مشيرا إلى أن الوضع بات تحت السيطرة.