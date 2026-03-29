قتيل وجريحان إثر شجار مسلح في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، مساء يوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، إثر شجار مسلح اندلع في منطقة المزارع ضمن قضاء الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث تطور إلى استخدام الأسلحة، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح مختلفة.

وأضاف أن القوات الأمنية سارعت إلى تطويق موقع الحادث، فيما جرى نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، وإسعاف المصابين إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، إلى "فتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته والأسباب التي أدت إلى اندلاع الشجار".