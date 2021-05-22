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قتيل وجريحان بإطلاق نار وعملية سطو مسلح تطال منزلا في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T09:02:21+0000
قتيل وجريحان بإطلاق نار وعملية سطو مسلح تطال منزلا في بغداد

شفق نيوز/ افادت مصادر أمنية يوم السبت بمقتل شخص واصابة اثنين آخرين بحوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز،  إن شخصاً قُتل نتيجة شجار تطور الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة جسر ديالى القديم

وأضافت المصادر أن شخصا يعمل نجارا تعرض الى إطلاق النار من قبل مصدر مجهول بالقرب من داره ضمن منطقة بغداد الجديدة، مشيرة إلى أن الحادث أدى الى اصابة النجار في منطقة القدم وتم نقله الى المستشفى.

وذكرت المصادر أن مشاجرة تطورت إلى اطلاق نار بين مجموعة أشخاص من عشيرة البيضان ومجموعة أشخاص من عشيرة المياح على إثر خلاف عشائري قديم حصل بسبب حفل زفاف ضمن منطقة مدينة الصدر أدى الحادث الى اصابة شخص مستطرق يعمل سائق "تك تك" أثناء مروره من محل الحادث وتم نقل المصاب الى مستشفى الامام علي ولاذ الطرفان بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتابعت المصادر بالقول إن مجموعة مسلحة اقدمت على اقتحام منزل ضمن منطقة "حي اور" شرقي بغداد وقام افراد المجموعة بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ولاذوا بالفرار.

علما ان المنزل كان خاليا من ساكنيه، وفقا للمصادر.

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