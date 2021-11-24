قتيل وجريحان بنزاع عشائري والعثور على جثة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن شخصاً على الأقل قُتل فيما أُصيب أثنان آخران بنزاع عشائري اندلع في قضاء الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية.

وفي السياق أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بالعثور على جثة احد المواطنين مقتولا رميا بالرصاص شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة أمنية عثرت على شاب يبلغ من العمر 23 عاما مقتولا رميا بالرصاص من خلال اطلاقة في منطقة الصدر على طريق (شطرة _ ال سليمان) شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " التحقيقات الأولية تشير إلى الحادث نتيجة خلافات عشائرية، فيما طلبوا ذويه الشكوى ضد الفاعلين، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها ".