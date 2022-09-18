قتيل وجريحان بنزاع عشائري في نينوى وجثة متفسخة تحير الشرطة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في نينوى، يوم الأحد، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في مدينة الموصل مركز المحافظة، فيما عثرت شرطة ذي قار، جنوبي العراق، على جثة مجهولة رجل، في وقت لقي زائر إيراني مصرعه بحادث سير بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشكلة عائلية تسببت بخلاف عشائري تطور الى استخدام الأسلحة بين الطرفين في حي النهروان (التنك) غربي مدينة الموصل".

واشار الى ان "النزاع أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين"، مبينا ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي والجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت تحقيقاً بالحادث".

وإلى جنوبي العراق، ابلغ مصدر امني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية عثرت على جثة مواطن متفسخة داخل عجلته في أرض زراعية على الحدود الفاصلة بين قضاءي قلعة سكر والفجر شمالي المحافظة".

وبين ان "أسباب الوفاة ما تزال غامضة، فيما عثر داخل عجلته على أجهزة هواتف نقالة وايباد"، مشيرا الى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة، اذ ان المتوفي في الستينات من عمره".

وعلى صعيد منفصل، قال المصدر، إن "زائراً إيرانياً في الأربعينات من العمر يسكن محافظة اصفهان في ايران، لقي مصرعه بحادث سير شمالي ذي قار".

واوضح المصدر ان "الزائر كان قد ترجل في إحدى سيطرات المحافظة بحثاً عن سيارة اخرى تقله الى الحدود العراقية الايرانية، الا ان سائق مركبة حمل كبيرة (شاحنة) دهسه بالخطأ ما ادى الى مفارقته الحياة على الفور".