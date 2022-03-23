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قتيل وجريحان بمشاجرة مسلحة وهجوم في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-23T07:03:01+0000
قتيل وجريحان بمشاجرة مسلحة وهجوم في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين أحدهما امرأة بحادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين من العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة مما اسفر عن اصابة امرأة مواليد العام ١٩٨٥ بأربع إطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها والذي تمكن من الفرار.

وأضاف المصدر أن المرأة اصابتها خطيرة وقد نقلت الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث آخر قال المصدر ، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه اخوة اثنين يعملان موظفين في وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمالي بغداد  مما أدى إلى مقتل احدهما واصابة الثاني بجروح فيما لاذ المنفذون بالفرار إلى جهة مجهولة.

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