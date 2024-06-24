قتيل وجريحان بمشاجرة مسلحة بين شقيقين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط قتيل وجريحين نتيجة مشاجرة مسلحة بين شقيقين شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بوقوع مشاجرة صباح اليوم، بين شقيقين في منطقة الأمين، لم تُعرف أسبابها حتى الآن، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، نقلا الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأكد، أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.

في السياق الأمني، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن بدء تنفيذ عمليات أمنية مكثفة تشمل البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مناطق محيط العاصمة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون.

وقال إعلام عمليات بغداد، إنه تم نصب سيطرات وقتية مفاجئة في مناطق "أم نجم، السلمان، السكراب، الكشاكي، البلاسم، الغريباويين، الفداغة، الرعاط، السعدان، الأمين، الكزاكزة، السالم، الزايد، البريسم، دليم، المسارة، الكرطان، الكوام، الدعاعرة، شاخة/1، شمال وجنوب العاصمة بغداد".

وبين، أن هذه العمليات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة ومنع أي محاولات للإخلال بأمن وسلامة المواطنين.