قتيل وجرحى من الأمن في هجوم بقنبلة يدوية من قبل تاجر سلاح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني تعرضت لهجوم مسلح، فجر اليوم الثلاثاء خلال تنفيذ عملية دهم في قضاء شط العرب شرقي البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوة كانت بصدد تنفيذ واجب أمني استهدفت منزلاً يُستخدم لتجارة الأسلحة، وأثناء وصولها للموقع، باغت أحد المطلوبين القوة برمانة هجومية".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر القوة الأمنية، وإصابة 6 آخرين، بينهم اثنان بحالة حرجة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوة تعاملت مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة، وتم فتح تحقيق عاجل بالحادث"، مشيراً إلى أنه "سيتم تشييع جثمان القتيل عصر اليوم".