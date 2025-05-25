واسط .. عنصر أمن يفتح النار على زملائه ويقتل ويصيب عدداً منهم وينتحر (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بمقتل واصابة اربعة من عناصر القوات الامنية جراء تعرضهم الى اطلاق نار من قبل زميل لهم مريض نفسياً وذلك في قضاء النعمانية التابع لمحافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في فوج الطوارئ يعاني من ازمة نفسية اشتبك مع زملائه وفتح النار على منتسبين آخرين، وقتل شخصا وأصاب ثلاثة آخرين ثم عاد واطلق النار على نفسه ليصاب بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر، أن الحادث وقع في مقر فوج الطوارئ في قضاء النعمانية.