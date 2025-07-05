قتيل وجرحى في نزاع على ارضٍ زراعية شمال غرب كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر اشتباك مسلح اندلع في قرية "كييف" التابعة لقضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً مسلحاً نشب بين أفراد من عائلتين على خلفية خلاف حول ملكية أرض زراعية في قرية (كييف) تطور إلى تبادل إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات المختصة باشرت تحقيقاً في الحادث واتخذت إجراءات لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الموقف".