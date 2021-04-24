قتيل وجرحى في نزاع عشائري شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بمقتل شخص وإصابة آخرين باندلاع نزاع عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن نزاعاً عشائرياً اندلع ضمن قطاع ٣٨ في مدينة الصدر تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ووفقا للمصدر فإن الحادث أسفر عن مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بالاضافة الى تضرر عدد من المنازل.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والاخر.