قتيل وجرحى في مشاجرة مسلحة بمدينة الكاظمية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بمقتل شخص واصابة آخرين بمشاجرة مسلحة بمدينة الكاظمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص تطورت فيما بعد الى استخدام الاسلحة الخفيفة وأدوات بناء يدوية وذلك ضمن مدينة الكاظمية".

وأضاف، أن "الحادث أسفر عن مقتل شخص يعمل منتسباً في وزارة الداخليةوإصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة"، مبينا أن أحد هؤلاء المصابين يعمل موظفا في وزارة الثقافة، والثاني ضابطا متقاعدا برتبة رائد.

ووفقا للمصدر، فإنه "تم التحفظ على جميع الأطراف ونقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".