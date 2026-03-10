قتيل وجرحى خلال قصف استهدف مقراً للحشد الشعبي في قائم الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بوقوع قتيل وجرحى خلال ضربة جوية استهدفت أحد مقرات الحشد الشعبي قرب الشريط الحدودي في قضاء القائم غربي الأنبار

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضربة استهدفت المقر من دون أن تتضح على الفور الجهة التي نفذتها، موقعاً قتيلاً وخمسة جرحى في حصيلة أولية.

ويأتي هذا التطور بعد ضربات مماثلة استهدفت مقار الحشد الشعبي في الأنبار، ديالى، بابل، ونينوى، أوقعت قتلى وجرحى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اتساع رقعة المواجهة داخل العراق منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث باتت قواعد ومقار تابعة للحشد الشعبي والفصائل الموالية لطهران هدفاً متكرراً لضربات جوية، بالتوازي مع هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مواقع عسكرية ومحيط مطار بغداد وأربيل.