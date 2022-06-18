سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيل وجرحى إثر شجار مسلح وعملية تسليب جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-06-18T05:26:24+0000
قتيل وجرحى إثر شجار مسلح وعملية تسليب جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بمقتل وإصابة ثلاثة مواطنين بشجارات مسلحة عدة، فضلاً عن وقوع حالة تسليب على يد مجهولين، ليل الجمعة، في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً قتل بشجار مسلح بقضاء الدواية شمال شرقي ذي قار، فيما أصيب اثنين آخرين بشجارين في الشطرة والناصرية بجروح أحدهما بحالة خطرة".

وأضاف أن "مجهولين يحملون الأسلحة ترصدوا لأشخاص يستقلون عجلة نوع (جارجر) لأحد المواطنين من محافظة النجف، وعلى متنها شخصين آخرين من محافظة ميسان أحدهما موظف بوزارة الموارد المائية".

ولفت المصدر، إلى أن "أفراد العصابة وتحت تهديد السلاح قاموا بتسليب العجلة العائدة للمواطن النجفي، وسلبوا جميع الأموال بحوزة الراكبين معه وتقدر بمليوني دينار، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

related

ذي قار.. شجار مسلح يفضي لاصابة مواطن وانتشال جثة طفل قضى غرقا

Date: 2021-03-18 09:41:43
ذي قار.. شجار مسلح يفضي لاصابة مواطن وانتشال جثة طفل قضى غرقا

جريحان بشجار مسلح جنوبي العراق

Date: 2022-03-01 21:01:24
جريحان بشجار مسلح جنوبي العراق

شجار مسلح بين "أولاد عم" ينتهي بقتيل وجرحى جنوبي العراق

Date: 2022-05-10 19:41:20
شجار مسلح بين "أولاد عم" ينتهي بقتيل وجرحى جنوبي العراق

ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

Date: 2021-07-12 20:07:56
ارتفاع وفيات فاجعة مستشفى "الحسين" إلى 36 شخصاً (تحديث)

مصرع طفل بانفجار في ديالى وحادث سير يتحول لنزاع مسلح بذي قار

Date: 2022-02-08 15:46:51
مصرع طفل بانفجار في ديالى وحادث سير يتحول لنزاع مسلح بذي قار

اعدام عنصرين بتنظيم القاعدة جنوبي العراق

Date: 2021-10-13 06:30:10
اعدام عنصرين بتنظيم القاعدة جنوبي العراق

بتوجيه من الأسدي.. الأمن الوطني يعتقل مسؤولاً كبيراً متلبساً بالرشوة

Date: 2021-03-30 04:50:44
بتوجيه من الأسدي.. الأمن الوطني يعتقل مسؤولاً كبيراً متلبساً بالرشوة

نجاة استاذ جامعي في ذي قار من محاولة اغتيال

Date: 2021-01-12 11:22:21
نجاة استاذ جامعي في ذي قار من محاولة اغتيال