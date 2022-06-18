قتيل وجرحى إثر شجار مسلح وعملية تسليب جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، بمقتل وإصابة ثلاثة مواطنين بشجارات مسلحة عدة، فضلاً عن وقوع حالة تسليب على يد مجهولين، ليل الجمعة، في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً قتل بشجار مسلح بقضاء الدواية شمال شرقي ذي قار، فيما أصيب اثنين آخرين بشجارين في الشطرة والناصرية بجروح أحدهما بحالة خطرة".

وأضاف أن "مجهولين يحملون الأسلحة ترصدوا لأشخاص يستقلون عجلة نوع (جارجر) لأحد المواطنين من محافظة النجف، وعلى متنها شخصين آخرين من محافظة ميسان أحدهما موظف بوزارة الموارد المائية".

ولفت المصدر، إلى أن "أفراد العصابة وتحت تهديد السلاح قاموا بتسليب العجلة العائدة للمواطن النجفي، وسلبوا جميع الأموال بحوزة الراكبين معه وتقدر بمليوني دينار، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".