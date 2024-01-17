قتيل وجرحى بهجوم بقنبلة جراء خلاف عشائري شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم بنقبلة يدوية على أحد المنازل شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على أحد المنازل في منطقة الحميدية شرقي بغداد إلا أنها سقطت بين منزلين وانفجرت ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "المعلومات تفيد بأن الحادث سببه خلافات عشائرية".