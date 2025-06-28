قتيل وجرحى بنزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل شخص على الأقل فيما أُصيب آخرون باندلاع نزاع عشائري "عنيف" شمال شرق محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع اندلع في قضاء الدواية شمال شرق ذي قار، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة، عازيا سبب وقوع الحادث بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وأضاف أن النزاع العشائري تسبب بمقتل شخص واصابة ثلاث نساء ورجل الأخير جروحه خطيرة ، فيما تسعى القوات الامنية لفرض سيطرتها على منطقة الحادث.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.