قتيل وجرحى بمشاجرة في بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية، يوم الأحد، بمقتل واصابة أربعة أشخاص بمشاجرة أستُخدمت بها الأسلحة النارية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص لم تُعرف أسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وحصل تبادل إطلاق النار فيما بينهم.

وأضاف أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة ضمن منطقة الحرية في بغداد، فيما لاذ شخص بالفرار بعجلته التي كان يقلُّ بها أحد طرفي المشاجرة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الشخص الهارب يعمل منتسبا في الشرطة الاتحادية الى جهة مجهولة.