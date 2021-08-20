قتيل واحد وجريح في مشاجرة بين "أبناء عم" بالأنبار

شفق نيوز/ أكد مسؤول محلي في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين أبناء عم في قضاء حديثة غربي المحافظة، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

وقال قائممقام قضاء حديثة، مبروك الجغيفي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المشاجرة حصلت داخل سوق القضاء، بين أولاد عم، وتدخل أصحاب المحال والمارة، لإيقاف المشاجرة، لكنها تطورت لاستخدام الأسلحة، بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل أحد المارة".

وبين الجغيفي، بأن "تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أسفر أيضا عن إصابة شخص بجروح بليغة، وتم نقله الى مستشفى حديثة العام لتلقي العلاج".

وبين الجغيفي، أنه "تم إلقاء القبض على شخصين، هما من تسببا بافتعال المشاجرة، ولا يزال التحقيق جارياً مع المتهمين، وعن طريق متابعة كاميرات المراقبة أيضاً".